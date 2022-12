Daum nach Krebserkrankung ''auf gutem Weg der Besserung''

Der langjährige deutsche Fußball-Trainer und Christoph Daum hat sich nach dem Bekanntwerden seiner Krebserkrankung bewegt von den guten Wünschen für ihn gezeigt und ist nach eigenen Worten auf dem Weg der Besserung.

Der 69-Jährige hatte vor zwei Monaten seine Erkrankung öffentlich gemacht und erklärt, dass er unter anderem eine Chemotherapie erhalte, die anschlage. In einem Beitrag bei Instagram wünschte Daum am Samstag frohe Weihnachten und alles Gute für 2023.

"Gleichzeitig möchte ich mich herzlich für die unzähligen aufbauenden und unterstützenden Worte in den letzten Monaten bedanken. Diese haben mir Kraft und Zuversicht gegeben, und alle Behandlungen extrem positiv beeinflusst", schrieb der frühere Meistertrainer des VfB Stuttgart, der in Deutschland die Bundesliga-Clubs Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und den 1. FC Köln betreut hatte. In Österreich war er in der Zeit von Frank Stronach von Oktober 2002 bis Juni 2003 Trainer der Austria gewesen, mit der er Meistertitel und Cupsieg holte.

"Ich bin auf einem guten Weg der Besserung", erklärte Daum und rief als Neujahrsbotschaft erneut dazu auf, die Krebsvorsorge wahrzunehmen. Bei "express.de" ergänzte er, die Chemotherapien hätten eine sehr gute Wirkung gezeigt. "Das war schon heftig und sehr hoch dosiert. Aber zum Glück bin ich ansonsten in einem guten Gesundheitszustand und konnte das so verarbeiten", sagte Daum.