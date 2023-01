Dortmund gewinnt irres Torspektakel gegen Augsburg

Borussia Dortmund entscheidet zum Frühjahresauftakt einen wahren Fußball-Krimi für sich. Die Borussen setzen sich in einem irren Torspektakel zuhause gegen den FC Augsburg mit 4:3 durch.

Borussia Dortmund ist beim umjubelten Comeback von Sébastien Haller nach dessen Krebs-Erkrankung mit einem hart erkämpften Sieg erfolgreich ins neue Fußball-Jahr gestartet. Der Revierclub kassierte beim 4:3 gegen den FC Augsburg zwar drei Gegentore, kam aber jedes Mal wieder zurück. Im zweiten Sonntag-Match feierte Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach einen 3:2-Auswärtserfolg.

Für Dortmund trafen Jude Bellingham (30.) und Nico Schlotterbeck (42.) sowie die eingewechselten Jamie Bynoe-Gittens (75.) und Giovanni Reyna (80.). Arne Maier (40.), Ermedin Demirovic (45.+2) und Winter-Zugang David Colina (77.) erzielten jeweils den Ausgleich für die Augsburger, bei denen Julian Baumgartlinger in der 76. Minute eingewechselt wurde. Der BVB schöpft nach dem Sieg wieder Hoffnung im Kampf um die Champions-League-Plätze. Mit 28 Punkten sind die Dortmunder mit sieben Zählern Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern weiter Sechster. Augsburg rutschte auf Tabellenrang 15 ab.

Haller wurde in der 62. Minute eingewechselt und kam nach seiner Krebs-Erkrankung erstmals für den BVB in einem Pflichtspiel zum Einsatz. Für seine Rückkehr auf den Platz entschied er sich für ein ganz besonderes Paar Schuhe, auf denen "Fuck Cancer" zu lesen war. Das "u" ist dabei mit einem Blitz dargestellt.

Stindl-Doppelpack für Gladbach zu spät – 2:3

In Gladbach stand Stefan Lainer bei den Hausherren erstmals in dieser Liga-Saison in der Startformation, doch auch der ÖFB-Internatonale konnte die Gegentore von Mitchel Bakker (21.), der Lainer im August 2021 den Knöchel gebrochen hatte, und Amine Adli (43.) nicht verhindern. Elf Minuten vor dem dritten Treffer der Werks-Elf durch Nadiem Amiri (67.) wurde der Salzburger Rechtsverteidiger ausgetauscht und sein Landsmann Hannes Wolf eingewechselt. Danach erzielte "Joker" Lars Stindl noch zwei Tore (82., 93.), zu einem Punktgewinn für die Gladbacher reichte es jedoch nicht mehr.

Fußball-Ergebnisse Deutschland - Bundesliga - 16. Runde:

Freitag, 20.01.2023



RB Leipzig - Bayern München 1:1 (0:1)

Leipzig: mit Schlager und Laimer; Bayern: Sabitzer und Wanner Ersatz

Samstag, 21.01.2023



Union Berlin - TSG Hoffenheim 3:1 (0:1)

Union: mit Trimmel; Hoffenheim: mit Baumgartner

Eintracht Frankfurt - Schalke 04 3:0 (1:0)

Frankfurt: Trainer Glasner; Schalke: Greiml Ersatz

VfL Wolfsburg - SC Freiburg 6:0 (3:0)

Wolfsburg: Wimmer bis 78., Tor zum 1:0/2., Pervan Ersatz; Freiburg: Lienhart ab 57., Gregoritsch bis 71.

VfL Bochum - Hertha BSC 3:1 (2:0)

Bochum: Stöger bis 80.

VfB Stuttgart - FSV Mainz 05 1:1 (1:1)

Mainz: mit Onisiwo, ohne Mustapha (verletzt)

1. FC Köln - Werder Bremen 7:1 (5:1)

Köln: Kainz bis 59., Ljubicic ab 59.; Bremen: mit Friedl (Eigentor zum 7:1/76.), ohne Schmid (verletzt)

Sonntag, 22.01.2023



Borussia Dortmund - FC Augsburg 4:3 (2:2)

Augsburg: Baumgartlinger ab 76.

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 2:3 (0:2)

Gladbach: Lainer bis 56., Wolf ab 56.