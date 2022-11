Eintracht-Fans verabschieden ihren ''Hinti''

Der ehemalige österreichische Nationalspieler hatte nach dem Europa-League-Sieg im Mai überraschend seinen Rücktritt als Profifußballer erklärt und war in seine Heimat Kärnten zurückkehrt. Der 30-Jährige war 2019 vom FC Augsburg nach Frankfurt gewechselt.

Bei den Fans war "Hinti" ein Publikumsliebling, das bewiesen die Anhänger auch bei der emotionalen Verabschiedung im Deutsche Bank Park. "Ich bin in meine Heimat zurückgegangen, doch das hier ist mein Zuhause. Ich bin mega dankbar", sagte Hinteregger.

THANK YOU, Hinti—for every moment as an Eagle. ????❤️



This evening we will officially bid farewell to Martin Hinteregger.#SGE | #SGETSG



