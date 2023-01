Der FC Augsburg baut auf seine Neuzugänge: "Sie haben richtig Feuer"

Der FC Augsburg plant für seinen schweren Wiederbeginn in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund mit seinen Neuzugängen. «Alle fühlen sich gut, sind einsatzbereit, haben ein gutes Fitnesslevel - von daher werden womöglich fast alle auch im Kader sein», kündigte Trainer Enrico Maaßen vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) an.

Die Augsburger haben im Winter mit Kelvin Yeboah (22/CFC Genua), Irvin Cardona (25/Stade Brest), Arne Engels (19/Club NXT), Dion Beljo (20/NK Osijek) und David Colina (22/Hajduk Split) insgesamt gleich fünf Neue geholt.

«Wir sind ein Stück weit auch unberechenbarer geworden, wer steht denn nun auf dem Platz. Das ist sicher eine gute Situation», erklärte Maaßen, der vor der Saison von Borussia Dortmund II zum FCA gekommen war. «Sie haben keine Bundesliga-Erfahrung, aber sie haben richtig Feuer, richtig Lust, für uns zu spielen, und eine gute Qualität.»

Maaßen muss bei seinem ersten Wiedersehen in Dortmund abgesehen von den Langzeitverletzten auf Mergim Berisha (fünfte Gelbe Karte), Iago (Achillessehnenentzündung) und Reece Oxford (Aufbautraining) verzichten. Bei Niklas Dorsch sei man sich «noch nicht ganz sicher, was der richtige Weg ist», räumte Maaßen am Freitag ein. Nach zwei Mittelfußbrüchen ist für den Mittelfeldspieler ein Teileinsatz für den Tabellen-14. aber möglich.

«Niemand erwartet von uns, dass wir dort etwas holen, wir sind der klare Underdog. Das brauchen wir nicht kleiner und nicht größer zu reden», sagte Maaßen vor dem Duell beim Tabellensechsten. «Wir fahren trotzdem mit breiter Brust hin und einem mutigen Ansatz, Fußball zu spielen.»