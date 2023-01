Glasner bläst mit Frankfurt zum Angriff

Zum Frühjahrsauftakt der deutschen Fußball-Bundesliga will sich Eintracht Frankfurt als erster Bayern-Verfolger in Stellung bringen.

Oliver Glasners Truppe geht am Samstag (ab 15.30 Uhr im Sport24-Liveticker) als klarer Favorit ins Heimspiel gegen Schlusslicht Schalke und könnte mit einem Sieg den Siebenpunkterückstand auf den Tabellenführer zumindest konstant halten. Glasner warnte freilich: "Mein Gefühl sagt mir, dass wir noch ein paar Spiele benötigen, um in die alte Verfassung zu kommen."

Auf die leichte Schulter wird beim regierenden Europa-League-Sieger und aktuellen Champions-League-Achtelfinalisten den Gegner aber niemand nehmen. Auch will Glasner das Spiel seiner Mannschaft nicht an Schalke ausrichten. "Die Tabellenkonstellation ist uninteressant. Es ist wichtig, unsere Leistung auf den Platz zu bringen, unseren Spirit, unsere Spielidee und Energie. Der Gegner spielt da keine Rolle", sagte der 48-jährige Oberösterreicher.

Glasner erwartet ein tief stehendes, physisch starkes Schalke, das versuchen werde, sein Team unter Druck zu setzen. "Sie werden uns auch in viele Zweikämpfe verwickeln wollen. Es wird ein schwieriges Spiel werden", betonte der Eintracht-Coach. Bei ihm und seinen Spielern sei die Vorfreude auf den Wiederbeginn jedenfalls groß. "Es ist schön, dass es wieder losgeht. Diese sportlichen und emotionalen Höhepunkte haben uns gefehlt", sagte er.

Haller wieder am Platz

Punktegleich mit Frankfurt startet Union Berlin von Christopher Trimmel ins Frühjahr, am Samstag ist die TSG Hoffenheim mit Christoph Baumgartner zu Gast. Der SC Freiburg, der vor Bayerns Duell mit Leipzig am (heutigen) Freitag vier Punkte hinter den Münchnern lag, kann ebenfalls am Samstag beim VfL Wolfsburg wieder auf Innenverteidiger Philipp Lienhart zählen. Nach muskulären Problemen in der Vorbereitung meldete sich der österreichische Nationalspieler rechtzeitig zurück.

Dortmund ist im Heimspiel gegen Nachzügler Augsburg von Julian Baumgartlinger nach Niederlagen in den letzten beiden Spielen vor der Winterpause und dem Absturz auf Rang sechs in der Bringschuld: "Es ist gut, dass es wieder losgeht. Wir haben keine Lust mehr, uns die Tabelle anzuschauen und uns einiges vorgenommen. Man hat im Training gesehen, dass wir absolut bereit ist, mit einem Sieg in das Jahr 2023 zu starten", betonte Trainer Edin Terzic.

Seinem sechtplatzierten Team fehlen neun Punkte auf die Bayern, der nach einer Krebserkrankung zurückgekehrte Stürmer Sebastien Haller steht vor seinem Bundesliga-Debüt. Aufseiten Augsburgs winkt dem ehemaligen WSG-Tirol- und Sturm-Graz-Angreifer Kelvin Yeboah sein erster Auftritt.