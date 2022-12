Zwei Jahre lang blieb es aufgrund der Corona-Pandemie vor dem Weihnachtsfest still im Stadion von Union Berlin. Am Freitagabend kam es zur 20. Ausgabe des Weihnachtssingens im Stadion An der Alten Försterei vom deutschen Bundesligisten.

Im Wohnzimmer der Eisernen gingen um kurz nach 19 Uhr die Flutlichter aus und danach erstrahlte das Stadion im Kerzenschein auf den Rängen und im Innenraum des Stadions. Nach dem gemeinsamen Einsingen der Vereinshymne von Nina Hagens "Eisern Union" ging es mit einem Chor eines Gymnasiums weiter. Schön war’s, Unioner! Danke für den tollen Abend ❤️???? pic.twitter.com/mnWPycmHWs — 1. FC Union Berlin (@fcunion) December 23, 2022 28.500 Fans haben sich vom Club des ÖFB-Legionärs Christopher Trimmel eingefunden, um für weihnachtliche Stimmung zu sorgen.