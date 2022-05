Laimer-Poker: Der FC Bayern macht jetzt ernst

Wohin wechselt ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer? Der 24-Jährige hat sich mit starken Leistungen in die Notizbücher zahlreicher Top-Clubs gespielt und könnte nun im Sommer den nächsten Karriereschritt machen. Neben diversen Premier-League-Clubs sollen dabei auch Borussia Dortmund und der FC Bayern Interesse am Österreicher zeigen.

Wie der Transfer-Experte Fabrizio Romano auf Twitter schreibt, macht der deutsche Meister nun Ernst. Die Bayern wollen demnächst Verhandlungen mit RB Leipzig aufnehmen und bieten vorerst 18-20 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler. Vor allem Trainer Nagelsmann will seinen einstigen Schützling demnach unbedingt nach München lotsen.

FC Bayern are preparing an opening bid around €18/20m to begin talks with RB Leipzig for Konrad Laimer - it won’t be easy but Bayern want him ???? #FCBayern



Julian Nagelsmann is pushing to sign Laimer - as Premier League top clubs are interested too. He’s out of contract in 2023. pic.twitter.com/iLGZklx2pN