Laimer wechselt ablösefrei nach München

Konrad Laimer wechselt im Sommer ablösefrei zum FC Bayern München.

Was oe24 bereits in der Vorwoche berichtete, wurde am Dienstag offiziell bestätigt: Konrad Laimer verlässt mit Saisonende RB Leipzig und wechselt zum FC Bayern München. Das berichtet der "Kicker". Die Leipziger haben seit Jahresbeginn dem Salzburger erlaubt, Verhandlungen mit anderen Vereinen aufzunehmen. Jetzt haben die Bayern den Transfer fixiert. Eine Einigung zwischen Spieler und Verein soll schon länger bestanden haben.

❗️ Nach @kicker-Informationen hat Konrad #Laimer seinen Vertrag beim @fcbayern nun unterschrieben. Damit ist der Wechsel, der sich seit längerem angedeutet hat, fix. Das bedeutet zugleich, dass Marcel #Sabitzer (Vertrag bis 2025) den Verein nach dieser Saison verlassen soll. — Georg Holzner (@georg_holzner) January 24, 2023

Der eine Österreicher kommt an die Säbener Straße, ein anderer muss genau deshalb wahrscheinlich gehen: Marcel Sabitzer wird den deutschen Rekordmeister wohl nach der Saison verlassen müssen. Mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala und der neuverpflichtete Konrad Laimer ist die Konkurrenz gewaltig.

Ein Dementi hingegen kommt von Leipzigs neuem Sportchef Max Eberl. "Das kann ich nicht bestätigen", äußert sich der Ex-Gladbacher zur Causa Laimer vor dem Spiel gegen Schalke 04 bei "Sky". Er sei mit Laimer und dessen Management ständig im Austausch, zuletzt habe dieser ihm versichert, dass noch nichts entschieden sei. "Danach gab es kein weiteres Gespräch." Er wolle weiter versuchen, die kleine Chance auf einen Verbleib zu nutzen.