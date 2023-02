Mainz schießt Gladbach ab

Der FSV Mainz 05 hat das Freitagabendspiel in der deutschen Fußball-Bundesliga klar für sich entschieden.

Beim 4:0-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach trafen in Abwesenheit des an Kniebeschwerden laborierenden Karim Onisiwo dessen Kollegen Jae-Sung Lee (25.), Marcus Ingvartsen (49.), Ludovic Ajorque (72.) und Nelson Weiper (93.). Mainz schob sich zumindest vorerst auf den siebenten Tabellenplatz.

Bei Mönchengladbach, in der Vorwoche noch Bayern-Besieger, wurden Hannes Wolf in der 66. und Stefan Lainer in der 79. Minute ausgewechselt.