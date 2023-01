Der Vertrag des österreichischen Kapitäns Christopher Trimmel beim deutschen Fußball-Bundesligisten Union Berlin ist um eine weitere Saison bis Sommer 2024 verlängert worden.

Das gab der Club am Sonntag bekannt. Der 35-jährige Verteidiger spielt bereits seit 2014 für die Berliner. Seit mehreren Jahren ist der frühere Rapid-Kicker bereits Kapitän des 2019 in die Bundesliga aufgestiegenen Hauptstadtclubs, der in dieser Saison zwischenzeitlich sogar Tabellenführer gewesen ist.