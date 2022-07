Schalke-Fan tot in österreichischem Trainingslager aufgefunden

Beim Schalke-Camp in Mittersill ist ein 50-jähriger Anhänger der Königsblauen verstorben.

Der FC Schalke 04 trauert um einen Fan, der aus "noch ungeklärten Gründen" im Trainingslager des deutschen Bundesliga-Aufsteigers in Mittersill/Salzburg gestorben ist. Das teilte der Verein am Donnerstag via Twitter mit.

Laut Informationen der "BILD" war der Fan vorerkrankt und schaute sich noch gestern das Testspiel des Klubs gegen Salernitana (0:0) an.

ℹ️ Nachdem aus bisher ungeklärten Gründen ein #S04-Anhänger in Mittersill verstorben ist, hat der Verein entschieden, die heutige Blau-Weiße Nacht in veränderter Form durchzuführen.



Mehr dazu hier: https://t.co/6TWe05Q9Vk pic.twitter.com/OEtPQ4nbXA — FC Schalke 04 (@s04) July 14, 2022

"Der FC Schalke 04 ist in Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden. Unser tiefes Mitgefühl gilt ihnen", schrieb der Club. Mannschaft und anwesende Fans legten für den verstorbenen Anhänger am Donnerstag eine Schweigeminute ein.