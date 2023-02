Union Berlin verpasst Sprung an die Tabellenspitze

Mit einer torlosen Nullnummer gegen Schlusslicht Schalke 04 hat Union Berlin den Sprung an die Tabellenspitze der deutschen Fußball-Bundesliga verpasst.

Die Berliner konnten am Sonntag in einer chancenarmen Partie den Patzer von Spitzenreiter Bayern München, der tags zuvor 2:3 in Mönchengladbach verloren hatte, nicht ausnutzen. ÖFB-Legionär und Union-Kapitän Christopher Trimmel spielte bei den leicht überlegenen Gastgebern durch, bei Schalke saß Leo Greiml auf der Bank.

Die "Eisernen" von Trainer Urs Fischer liegen nun punktegleich mit dem FC Bayern an der Ligaspitze, die Münchner haben vor dem direkten Duell am kommenden Sonntag aber die klar bessere Tordifferenz. Borussia Dortmund hatte am Sonntag noch die Gelegenheit, mit einem Sieg gegen Hertha BSC mit dem Spitzenduo gleichzuziehen. Für Schalke um Coach Thomas Reis war es das vierte 0:0 hintereinander, das gab es in der deutschen Bundesliga noch nie. Mit 13 Punkten haben die "Königsblauen" als Tabellenletzter einen Rückstand von sechs Zählern aufs rettende Ufer.