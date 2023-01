Arnautovic im Visier von Everton

Italienische Medien: Engländer bieten bis zu 20 Mio. € für ÖFB-Star

Keine Transfer-Zeit ohne das der Name unseres ÖFB-Teamstar (106 Spiele, 34 Tore) in Verbindung mit einem Sensations-Wechsel gebracht wird. War es im Sommer noch Manchester United, so soll Marko Arnautovic nun beim FC Everton hoch im Kurs stehen. Das berichtet die italienische Website tuttomercatoweb. com. Demnach ist der abstiegsgefährdete Traditionsklub bereit für Arnie zwischen 15 bis 20 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Doch wie schon in der letzten Übergangphase werden die Italiener Arnautovic nicht ziehen lassen. Zur Erinnerung: Nach dem Angebot der Red Devils erklärte Bolognas Sportboss Marco di Vaio: "Arnautovic ist für uns mehr als nur Geld wert." Dieses Statement untermauert der Wiener vor der Winterpause: Er traf in 14 Spielen acht Mal.

Hasenhüttl ist Trainer-Kandidat bei Everton

Wie berichtet steht neben Arnautovic ein weiterer Österreicher beim FC Everton hoch im Kurs: Ralph Hasenhüttl ist nach Marcelo Bielsa und Sean Dyche ein Kandidat auf die Nachfolge von Frank Lampard.