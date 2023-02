Arsenal baut Tabellenführung aus

Arsenal ist weiter auf dem besten Weg zum ersten Meistertitel in der englischen Fußball-Premier-League seit 2004.

Die "Gunners" setzten sich am Samstag bei Leicester City dank eines Treffers von Gabriel Martinelli (46.) mit 1:0 durch und bauten ihre Tabellenführung auf Verfolger Manchester City nach 24 von 38 Partien auf fünf Punkte aus. Die "Citizens" waren in der Folge nach zwei Pflichtspielremis in Folge noch in ihrem bereits 25. Saisonspiel bei Bournemouth im Einsatz.

Im Tabellenkeller holte Leeds United mit Neo-Coach Javi Gracia wichtige Punkte. Der als Innenverteidiger aufgebotene ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber, den zuletzt Schulterprobleme zu schaffen gemacht hatten, und Co. bezwangen Schlusslicht Southampton mit 1:0. Zum Matchwinner avancierte Junior Firpo in der 77. Minute. Dadurch setzte sich Leeds vier Zähler vom Tabellenende ab und verließ als neuer Liga-17. auch vorerst die Abstiegszone.