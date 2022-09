Arsenal-Debüt von 15-Jährigem sorgt für Aufsehen

Ethan Nwaneri habe sich Debüt in Englands Topliga "verdient".

Arsenal schreibt momentan fast ausschließlich positive Nachrichten. Mit dem 3:0 gegen Brentford verteidigten die "Gunners" die Tabellenführung in England, doch ebenso große Schlagzeilen schrieb Ethan Nwaneri. Der 15-Jährige avancierte in der Nachspielzeit zum jüngsten Premier-League-Spieler der Geschichte. "Es war reines Bauchgefühl", sagte Trainer Mikael Arteta über die Einwechslung des offensiven Mittelfeldspielers in der 92. Minute.

Der Verein habe sich der Entwicklung - und Belohnung - von Talenten verschrieben, betonte der Trainer. "In einer Karriere werden nicht alle Schritte nach vorne gehen. Danach braucht er vielleicht drei Schritte rückwärts, um einen weiteren nach vorne zu gehen, aber er hat es sich verdient. Es sendet auch eine wirklich starke Botschaft darüber, wer wir als Verein sind."

Arteta wollte die Geste nicht für sich reklamieren, oder für den 15 Jahre und knapp sechs Monate alten Nwaneri. Er tue all dies zum Wohle des Vereins. "Wir glauben, dass Ethan ein Talent hat, das in den nächsten zwei oder drei Jahren unglaublich entwickelt werden muss", sagte der Trainer des Spitzenreiters.