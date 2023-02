Brutalo-Eklat um Sabitzer bei ManU-Sieg

Das war sogar für den sonst so härtebetonten britischen Fußball-Fan zu viel: Ein überhartes Tackling von ÖFB-Star Marcel Sabitzer sorgt in England für Gesprächsstoff.

"SA-BLITZER" titelt die britische Zeitung The Sun. Die englischen Medien verstehen nicht, wie Marcel Sabitzer im Premier-League-Hit gegen Leicester einer Roten Karte entkommen ist. Was war passiert? Unser ManU-Legionär ging ungestüm in einen Zweikampf mit Leicester-Verteidiger Wout Faes. Doch anstatt den Ball auch nur irgendwie zu berühren, tritt Brutalo-Sabi seinem Gegner mit ausgestreckten Fuß genau gegen das Knie.

Sogar der VAR griff ein, doch auch der war der Meinung, dass Sabitzer nicht mutwillig eine Verletzung in Kauf nehmen wollte. Immerhin konnte der Belgier nach dem Horror-Foul trotz kurzer Behandlungspause weiterspielen.

Experten einig: Das war Rot

Der britische Sky-Experte Graeme Souness spricht sofort Klartext: "Ich denke, dass das aus vielen Gründen zu 100 % eine Rote Karte ist." Der Schotte führt empört weiter aus: "Er schaut nur auf den Spieler."

ManU-Legende Gary Neville sieht das freilich anders, er ist der Meinung, dass Sabitzer nicht durchgezogen habe, Am Ende gewinnt ManU klar mit 3:0, und die 28-Jährige Bayern-Leihgabe freut sich auf den Europa-Leauge-Kracher gegen Barcelona am Donnerstag.