Der FC Chelsea trennt sich von Trainer Thomas Tuchel.

Der englische Fußball-Topclub Chelsea hat sich einen Tag nach der 0:1-Niederlage bei Dinamo Zagreb zum Auftakt der Champions League von Trainer Thomas Tuchel getrennt. Das gab der Premier-League-Verein am Mittwoch bekannt. Wer dem Deutschen nachfolgt, war zunächst unklar. Die Londoner empfangen kommenden Mittwoch in der 2. Runde der Königsklasse Meister Red Bull Salzburg.



Chelsea Football Club part company with Thomas Tuchel. — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 7, 2022

"Da die neue Eigentümergruppe seit der Übernahme des Clubs 100 Tage alt ist und ihre harte Arbeit fortsetzt, um den Club voranzubringen, glauben die neuen Eigentümer, dass es der richtige Zeitpunkt für diesen Übergang ist", hieß es in einer Erklärung der "Blues". Man wolle sich bei Tuchel aber für dessen Bemühungen und Erfolge bedanken. "Thomas wird zu Recht einen Platz in der Geschichte von Chelsea einnehmen, nachdem er in seiner Zeit hier die Champions League, den Supercup und die Club-WM gewonnen hat."

Chelsea wurde letzte Saison Dritter in der Meisterschaft. Nach sechs Runden der neuen Spielzeit hält der Verein bei zehn Zählern auf Rang sechs.