Chelsea-Profi Azpilicueta nach Horror-Foul im Krankenhaus

Der Kapitän der Londoner war am Samstag von Sekou Mara mit dem Fuß im Gesicht getroffen worden, als der Southampton-Spieler einen Fallrückzieher versuchte. "Ein fürchterlicher Unfall", sagte Chelsea-Coach Graham Potter. Der 33-Jährige lag anschließend bewegungslos auf dem Spielfeld und wurde minutenlang mit Sauerstoff behandelt.

Sékou Mara with an attempted overhead kickoff but kicked Cesar Azpilicueta in the head.pic.twitter.com/PbZGbpKfW7