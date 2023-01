Chelsea weiter im Kaufrausch

Der englische Premier-League-Club Chelsea rüstet seinen Kader weiter auf.

Die Blues gaben am Freitag die Verpflichtung des englischen Junioren-Nationalspielers Noni Madueke vom PSV Eindhoven bekannt. Für die Niederländer hat der 20-Jährige seit 2018 gespielt, in der Kampfmannschaft seit 2020. Madueke soll Berichten zufolge knapp 40 Millionen Euro gekostet haben, er unterschrieb in London einen Vertrag bis zum Sommer 2030 mit der Club-Option auf ein weiteres Jahr.

Zuvor hatte Chelsea auch das ukrainische Top-Talent Mychajlo Mudryk (22 Jahre), Angreifer David Fofana (20), Innenverteidiger Benoit Badiashile (21), Mittelfeldspieler Andrey Santos (18) und auch Portugals Nationalstürmer Joao Felix (23) nach London geholt.