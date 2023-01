FA-Cup: Arsenal trifft im Hit auf Ligaverfolger Manchester City

Arsenal und Manchester City treffen am Freitag in Teil eins von noch mit Spannung erwarteten drei Saisonduellen aufeinander. Zum Aufwärmen vor den beiden Duellen in der Premier League steigt in Manchester der Viertrunden-Vergleich im englischen FA-Cup.

In der Presse wird das Gastspiel des Tabellenführers aus Nordlondon auch zum Aufeinandertreffer der Trainer Mikel Arteta und Pep Guardiola hochstilisiert. Die beiden Spanier waren einst Weggefährten bei City. Arteta war drei Jahre lang Assistent von Guardiola, ehe er die Möglichkeit erhielt, bei Arsenal selbst das Kommando zu übernehmen. Die "Gunners" waren bis vor dieser Saison kein wirklicher Konkurrent von City um die Spitzenplätze. Das hat sich nun geändert. "Ich habe immer gehofft, dass das einmal eintreffen wird, und diese Saison ist es soweit", sagte Arteta dazu. Die Freundschaft mit Guardiola würde dies nicht beeinträchtigen. "Aber wir wollen natürlich beide gewinnen." Arteta hat den FA-Cup mit Arsenal bereits 2020 geholt. Ein Sieg am Freitag würde das Momentum bei seinen Schützlingen hoch halten, urteilte der auch als Profi einst für den Club spielende 40-Jährige. "Das ist ein großer Test gegen das meiner Meinung nach beste Fußball-Team der Welt. Darauf freue ich mich", sagte Arteta. Für Guardiola wäre ein Erfolg auch ein gutes Omen für die Meisterschaft. Da liegt City fünf Zähler hinter Arsenal und hat noch dazu eine Partie mehr bestritten. Das erste Saisonduell in der Liga findet am 15. Februar in London statt. An seinen einstigen Weggefährten habe er nur gute Erinnerungen. Arteta sei nun aber, wo er hingehöre, meinte Guardiola. "Er war dort Kapitän, er liebt diesen Club. Ich erinnere mich, dass er immer wie wild gesprungen ist, wenn wir Tore erzielt haben. Nur gegen eine Mannschaft nicht. Das war Arsenal."