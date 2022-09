Newcastle holt ''Pannengoalie'' Karius

Newcastle United verpflichtet den Pechvogel Liverpools aus dem Champions League Finale 2018.

Der frühere Liverpool-Torhüter Loris Karius hat nach dem Ende der Transferperiode als Vereinsloser beim englischen Premier-League-Club Newcastle United angeheuert. Der 29-Jährige, der wegen zweier kapitaler Fehler im Champions-League-Finale 2018 gegen Real Madrid (1:3) traurige Berühmtheit erlangt hat, wurde mit einem Vertrag bis Jänner ausgestattet. Der durch den Staatsfonds Saudi-Arabiens geführte Club hat eine Option auf eine Verlängerung bis zum Saisonende.

Karius wurde nach seinem Malheur zweimal von Liverpool - an Besiktas Istanbul und Union Berlin - verliehen. Er war zuletzt vereinslos und soll in Newcastle den am Knöchel verletzten Ersatzkeeper Karl Darlow vertreten.