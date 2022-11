Skandal-Interview kostet Ronaldo 1 Million Euro

Ronaldo sorgt vor der WM mit einem Interview für Aufsehen. Eine Mega-Strafe droht.

Superstar Cristiano Ronaldo spielt in Katar wohl seine letzte Endrunde. Der 37-Jährige will mit Portugal seinen großen Traum vom ersten WM- Titel realisieren. Kurz vor dem Turnier holte der Manchester-United-Stürmer zum verbalen Rundumschlag aus. In einem Interview mit dem englischen TV-Sender TalkTV griff der Portugiese unter anderem seinen Trainer bei ManU Erik ten Hag sowie dessen Vorgänger und nunmehrigen ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick an. Auch Ronaldos ehemaliger United-Kollege Wayne Rooney kam nicht ungeschoren davon.

Ronaldo über Rangnick: »Nicht einmal Trainer«

Rangnick fungierte bei United von Dezember 2021 bis Mai dieses Jahres als Coach von Ronaldo und hinterließ keinen positiven Eindruck. "Wenn man nicht einmal Trainer ist, wie kann man dann Boss von Manchester United sein?", fragte Ronaldo und gab an, zuvor noch nie von Rangnick gehört zu haben. "Nachdem der Klub Ole (Anm.: Solskjaer) entlassen hat, holen sie Ralf Rangnick, was niemand versteht. Dieser Typ ist nicht einmal Trainer. Ein großer Klub wie Manchester United bringt einen sportlichen Direktor, der nicht nur mich, sondern die ganze Welt überrascht."

CR7 hat »keinen Respekt vor ten Hag«

Rangnick ist im Besitz einer Trainerlizenz und arbeitet seit fast 40 Jahren bei den unterschiedlichsten Vereinen. Sein letztes Engagement als Coach vor seinem Wechsel zu United war bei Leipzig in der Saison 2018/19. Unter dem ÖFB-Teamchef zählte Ronaldo zum Stammpersonal. Seit dem Amtsantritt von ten Hag ist er nur noch Bankdrücker -der Frust darüber führte dazu, dass der Angreifer im Oktober gegen Tottenham seine Einwechslung verweigerte. In dieser Spielzeit brachte er es auf 16 Einsätze und drei Tore, in der Premier League stand er lediglich viermal in der Startelf. Über den niederländischen Trainer sagte Ronaldo: "Ich habe keinen Respekt vor ihm, weil er mir gegenüber keinen Respekt zeigt. Wer mich nicht respektiert, für den werde ich auch niemals Respekt haben."

Sein Zorn traf auch Ex-United-Mitspieler Rooney, der die Leistungen des Portugiesen oft skeptisch kommentierte. "Ich weiß nicht, warum er mich so kritisiert. Vielleicht, weil er seine Karriere schon beendet hat und ich noch immer auf hohem Level spiele. Und ich sage nicht, dass ich besser aussehe als er. Was stimmt", ätzte Ronaldo. Medienberichten zufolge droht dem Portugiesen eine Geldstrafe von knapp über einer Million Euro. In einem Statement von United hieß es: "Der Klub wird eine Reaktion prüfen."