Southampton trennt sich von Hasenhüttl nach 4 Jahren

Laut englischen Medien geht die Amtszeit von Ralph Hasenhüttl bei Southampton nach dem 1:4 gegen Newcastle zu Ende. Er kam im Dezember 2018.

Die Amtszeit von Ralph Hasenhüttl bei Southampton wird nach vier Jahren zu Ende gehen. Laut mehreren englischen Medienberichten haben die Klubbosse bereits beschlossen, dass sie sich von dem Steirer trennen werden. Offen ist nur noch der Zeitpunkt. Gut möglich, dass sie ihn am letzten Spieltag vor der WM-Pause in Liverpool noch ein letztes Mal auf der Bank Platz nehmen lassen. Aber durch die bittere 1:4-Heimniederlage am Sonntag gegen Newcastle könnte es jetzt noch schneller gehen und Hasenhüttl muss frühzeitig seinen Trainerstuhl räumen.

Im Dezember 2018 übernahm 'Hasi' die Saints, konnte die Südengländer aus dem Tabellenkeller führen und eroberte die Herzen der Fans. In 173 Spielen holte er einen Punkteschnitt von 1,26. Doch mittlerweile durfte der 55-Jährige selbst nicht mehr an den Umschwung glauben. Nach der Newcastle-Schlappe wurde Hasenhüttl gefragt, ob er einen Weg sieht, wie das Team aus der Krise kommen könnte. Seine Antwort sprach Bände: " Nein, im Moment nicht." Auch auf das nahende Ende seiner Ära angesprochen hatte er wohl schon eine Vorahnung: "Ich habe viele Entscheidungen getroffen, seit ich hier bin, aber diese Entscheidung habe nicht ich zu treffen."