Verletzungs-Schock um United-Star Eriksen

Manchester United muss für rund drei Monate auf Christian Eriksen verzichten. Der dänische Mittelfeldspieler erlitt am Samstag beim 3:1-Sieg im FA-Cup gegen Reading bei einem Foul von Andy Carroll eine Knöchelverletzung.

Laut Clubangaben werde er "voraussichtlich bis spät in den April oder Anfang Mai" ausfallen. Der 30-Jährige war in dieser Saison in 31 von 32 Pflichtspielen im Einsatz, dabei gelangen ihm auch zwei Tore und neun Assists.

Eriksen war zu den "Red Devils" im Sommer aus Brentford gekommen, wo er nach seinem erlittenen Herzstillstand am Platz im Rahmen der EM 2021 dank einem eingesetzten Defibrillator im Februar 2022 seine "zweite" Karriere gestartet hatte.