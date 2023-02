Paris muss Sieg teuer bezahlen

Ohne die verletzten Stars Kylian Mbappé und Neymar hat Paris Saint-Germain in der ersten französischen Fußball-Liga vorübergehend die Tabellenführung ausgebaut.

PSG bezwang am Samstag zu Hause Aufsteiger FC Toulouse dank sehenswerter Tore von Achraf Hakimi (37.) und Lionel Messi (57.) mit 2:1 (1:1). Branco van den Boomen (19.) hatte Toulouse per Freistoß in Führung gebracht.

Allerdings verschlimmerten sich die Verletzungssorgen beim Champions-League-Achtelfinalgegner des FC Bayern München, Renato Sanches wurde in der 14. Minute verletzt ausgewechselt. PSG-Trainer Christophe Galtier musste bereits auf Mbappé (Muskelverletzung im linken Oberschenkel), Neymar (Schmerzen im Adduktorenbereich) und Verteidiger Sergio Ramos (Adduktorenverhärtung) verzichten.

In der Ligue 1 hat PSG hat vor den Sonntagspielen der Verfolger Olympique Marseille (gegen OGC Nizza) und RC Lens mit ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso (bei Stade Brest) acht bzw. neun Punkte Vorsprung.