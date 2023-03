PSG-Star Neymar erfolgreich am Knöchel operiert

Fußball-Star Neymar ist nach seiner schweren Verletzung am rechten Knöchel operiert worden.

Der 31-jährige Brasilianer von Paris Saint-Germain unterzog sich am Freitag im Aspetar-Krankenhaus in Doha dem Eingriff, der nach Angaben des Clubs gut verlaufen ist. "Der Spieler folgt nun einem Ruhe- und Behandlungsprotokoll", hieß es in der Mitteilung von Paris Saint-Germain am Freitagabend.

Neymar, der bereits das Champions-League-Rückspiel gegen den FC Bayern in München (0:2) verletzungsbedingt verpasste, wird dem französischen Meister mehrere Monate fehlen. Anfang der Woche hatte PSG mitgeteilt, dass die Verletzung den brasilianischen Nationalspieler für den Rest der Saison außer Gefecht setzen wird.

Die Bänderoperation war erforderlich, weil der rechte Knöchel des Brasilianers in den vergangenen Jahren mehrfach in Mitleidenschaft gezogen wurde. Nach der jüngsten Verletzung beim Ligaspiel gegen Lille (4:3) hatte das medizinische Personal des Vereins zu einer Operation geraten, um das Risiko weiterer Rückschläge zu verringern.