Frauen-WM-Auftaktspiel in größere Arena verlegt

Wegen der großen Nachfrage nach Tickets wird das erste Spiel Australiens bei der gemeinsam mit Neuseeland ausgetragenen Frauen-Fußball-WM im kommenden Sommer in einem größeren Stadion in Sydney ausgetragen.

Das teilte der australische Verband am Dienstag mit. Die FIFA habe dem Antrag auf eine Verlegung in die größere Arena stattgegeben. Statt im neuen Allianz Stadium (42.500 Plätze) wird das Duell Australien gegen Irland am 20. Juli im Stadium Australia (82.500) angepfiffen.

Im ehemaligen Olympiastadion in Sydney ist am 20. August auch das WM-Finale geplant. Eröffnet wird das Turnier kurz vor Australiens Erstauftritt mit der Partie Neuseeland gegen Norwegen in Auckland. Österreichs Equipe hat die Qualifikation für die WM Anfang Oktober im Play-off mit einer 0:1-Niederlage gegen Schottland verpasst.