Debakel für Thalhammer und Oostende

Nach einem erfolgreichen Debüt am vergangenen Wochenende hat Trainer Dominik Thalhammer in seinem zweiten Spiel mit KV Oostende eine heftige Niederlage kassiert.

Oostende musste sich am Samstag in der belgischen Fußball-Meisterschaft Westerlo auswärts mit 0:6 (0:3) geschlagen geben. Oostende hält damit nach 17 Runden bei 17 Punkten und liegt in der 18er-Liga auf Platz 14.

Miron Muslic, der Mitte September seinen Landsmann und ehemaligen Vorgesetzten Thalhammer als Cheftrainer von Cercle Brügge abgelöst hat, ist dagegen weiter im Hoch.

Cercle gewann bei St. Truiden mit 1:0, holte in den jüngsten sechs Spielen 16 von möglichen 18 Punkten und machte damit innerhalb von vier Wochen einen Sprung von Platz 17 ins gesicherte Mittelfeld auf Rang neun.