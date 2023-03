Fußball-Welt trauert um Just Fontaine

König gratuliert stolzen Marokkanern Nach und nach sind die marokkanischen Verlierer des Fußball-WM-Semifinales gegen Frankreich am Mittwoch in ihren roten Mannschaftsbus getrottet. An das Spiel um Platz drei am Samstag gegen Kroatien dachte unmittelbar nach dem 0:2 gegen Frankreich wohl keiner der "Löwen vom Atlas".