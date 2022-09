Irre Pyro-Show bei griechischem Derby

Vor dem Spiel der beiden griechischen Rivalen Aris und PAOK Thessaloniki brennt es lichterloh.

In der dritten Runde der griechischen Super League trafen am Sonntag die beiden Rivalen Aris und PAOK Thessaloniki aufeinander. Das Highlight der Partie fand nicht auf dem Platz, sondern auf den Tribünen statt. Ex-Rapidler Stefan Schwab konnte die irre Pyro-Show im ausverkauften Gipedo "Kleanthis Vikelidis"-Stadion von der Bank aus beobachten. Der Österreicher kam in der Partie nicht zum Einsatz. Durch die Rauchentwicklung konnte das Derby erst um zehn Minuten verspätet angepfiffen werden.

Der Nebel scheint sich auch auf die Treffsicherheit der Stürmer ausgewirkt zu haben. Das Spiel endete wenig überraschend mit 0:0. Dennoch ging es hitzig zur Sache. Tief in der Nachspielzeit gehen sich die Spieler beider Teams noch ordentlich an den Kragen. Eine Flut an gelben Karten und zwei Ausschlüsse sind die Folge.