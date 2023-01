ÖFB-Legionär Emanuel Aiwu erhält beim italienischen Fußball-Erstligisten Cremonese einen neuen Trainer.

Das Tabellenschlusslicht der Serie A trennte sich am Samstag nach der vierten Liganiederlage in Folge, einem 2:3 zu Hause gegen Monza, von Massimiliano Alvini. Der 52-Jährige war beim Aufsteiger erst im Sommer eingesetzt worden, als auch Aiwu zum Club stieß. Der 22-jährige Ex-Rapid-Verteidiger hat sein Stammleiberl unter Alvini in der Winterpause verloren.