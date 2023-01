Aiwu gelingt Cup-Sensation gegen Leader Napoli

Italiens überlegener Serie-A-Tabellenführer Napoli ist am späten Dienstagabend im nationalen Fußball-Cup ausgeschieden.

Die Neapolitaner unterlagen Cremonese daheim mit 4:5 im Elfmeterschießen, nach Verlängerung war es in diesem Achtelfinale 2:2 gestanden. Napolis Stanislav Lobotka hat als einziger Spieler seinen Elfer verschossen. Bei den Siegern kam ÖFB-Legionär Emanuel Aiwu in der 109. Minute ins Spiel und war somit in der Jubeltraube des Liga-Tabellenletzten mittendrin.

Cremonese hat keines seiner 18 Serie-A-Saisonspiele gewonnen und ziert das Tabellenende. Erst am Sonntag hatte man sich von Coach Massimiliano Alvini getrennt. Der Außenseiter glich nach einer 1:0-Führung in der 87. Minute durch Felix Afena-Gyan zum 2:2 aus und verkraftete auch noch den Ausschluss in der Nachspielzeit von Leonardo Sernicola. Im Viertelfinale trifft Cremonese am 1. Februar auf Red Bull Salzburgs Europa-League-Gegner AS Roma.