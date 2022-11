Geschlossener Rücktritt! Juve-Chefetage tritt zurück

Am Montag gab Juventus Turin bekannt, dass der langjährige Präsident Andrea Agnelli und Vizepräsident Pavel Nedved ihre Posten bei der Alten Dame räumen. Zudem wird sich der gesamte Vorstand von den Turinern verabschieden. Auch der Abgang von Geschäftsführer Maurizio Arrivabene wurde auf einer außerordentlichen Sitzung bestätigt. Arrivabene wird aber nicht sofort zurücktreten. Er behält seinen Posten, bis eine neue Führungsetage den kriselnden Club aus der Serie A übernimmt. Auch eine Veränderung der Vereinsstruktur ist geplant.

Die Hintergründe gehen auf auf die Bilanzfälschungen zurück. Die Einbindung des Gremiums in die von der Turiner Staatsanwaltschaft wegen Bilanzfälschung eingeleiteten Prisma-Ermittlungen und die jüngsten Einwände der italienischen Börsenaufsichtsbehörde Consob, die eine Überprüfung des zu genehmigenden Jahresabschlussentwurfs und eine zweimalige Verschiebung der für den 27. Dezember anberaumten Aktionärsversammlung zur Folge hatten, führten zu dem einstimmigen Beschluss.

