Roma verpatzt Generalprobe für Salzburg-Hit

Die Generalprobe von AS Roma für das Europa-League-Duell mit Red Bull Salzburg ist nicht nach Wunsch verlaufen.

Der Hauptstadt-Club musste sich in Italiens Fußball-Serie A auswärts gegen Nachzügler Lecce mit einem 1:1 zufriedengeben und liegt damit nach Verlustpunkten gerechnet schon 18 Zähler hinter Spitzenreiter Napoli. Lecce ging durch ein Eigentor von Ibanez (7.) in Führung, den Römern gelang aus einem Elfmeter von Weltmeister Paulo Dybala (17.) nur noch der Ausgleich.

Im Play-off-Hinspiel der Europa League ist die Mannschaft von Star-Trainer Jose Mourinho am Donnerstag in Wals-Siezenheim zu Gast, das Retourmatch steigt eine Woche danach in Rom.