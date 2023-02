Kollabierter Leipzig-Fan stirbt im Krankenhaus

Ein am Mittwoch vor dem Cup-Achtelfinale gegen TSG Hoffenheim (3:1) zusammengebrochener Fan des deutschen Fußball-Bundesligisten RB Leipzig ist im Krankenhaus verstorben.

Das teilte der Club, der in Kontakt mit der Familie der Person steht, am Donnerstag mit. "Diese Nachricht macht uns sehr traurig", hieß es in der Stellungnahme von RB Leipzig. Der Red-Bull-Club bot der Familie Unterstützung an.

Die Person, die gestern vor dem Spiel vorm Stadion reanimiert werden musste, ist leider im Krankenhaus verstorben.

Wir sprechen den Angehörigen und Freunden unser Beileid und tiefes Mitgefühl aus. https://t.co/O2UOtRb1E0 — RB Leipzig (@RBLeipzig) February 2, 2023

Der Fan war vor dem Stadion kollabiert und musste wiederbelebt werden. Daraufhin hatten die Anhänger der Leipziger ihre Unterstützung eingestellt, auch die Tore wurden gegen Hoffenheim kaum bejubelt. Die Mannschaft, der mit Konrad Laimer und Xaver Schlager auch zwei ÖFB-Teamspieler angehören, hatte den Erfolg nach dem Spiel dem kollabierten Anhänger gewidmet und sich seine Genesung gewünscht. "Dieser Sieg war für ihn", sagte Tormann Örjan Nyland.