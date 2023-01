Mega-Club-WM könnte ohne Europa-Vereinen steigen

FIFA-Wahn: Nächstes Mega-Turnier ist fix Die nächste Fußball-Club-WM wird vom 1. bis 11. Februar 2023 in Marokko stattfinden. Das gab FIFA-Präsident Gianni Infantino bei der WM in Katar am Freitag nach einer Sitzung des Weltverband-Councils bekannt.