Messi bestätigt Rückkehr nach Barcelona

Immer wieder tauchen Gerüchte um Lionel Messis mögliches Comeback nach Barcelona auf. Jetzt hat sich der Weltmeister in einem Interview bei der Zeitung "Olé" dazu geäußert und bestätigt, dass er zurückkehren wird.

Wie lange Lionel Messi seine erfolgreiche Karriere noch fortsetzen wird ist weiterhin unklar. Zuletzt hat der Weltmeister nicht einmal mehr einen Start bei der WM 2026 ausgeschlossen. Was aber auf jeden Fall für den mittlerweile 35-Jährigen fix ist: Nach seiner Karriere wird er nach Barcelona zurückkehren. Das hat er in einem Interview mit der Zeitung Olé vermeldet. "Es ist mein Zuhause", sagt der siebenfache Weltfußballer. Die Barca-Legende hat bei den Katalanan in 778 Pflichtspielen insgesamt 672 Tore erzielt und weitere 303 vorbereitet.

Doch die Hoffnung auf ein mögliches Comeback bei der Blaugrana will "La Pulga" auch nicht ausschließen. Vor allem Vereins-Prsäident Joan Laporta versucht immer wieder den verlorenen Sohn an die Stätte seines größten Erfolges zurückzuholen.

Paris kämpft um Messi-Verbleib

2021 verließ Messi seinen Stammverein ablösefrei, wechselte nach Frankreich. Sein Vertrag in der Stadt der Liebe läuft mit Saisonende aus. Die Verantwortlichen bei Paris sind sehr darum bemüht, den Superstar weiter an den Verein zu binden. Ein erstes Angebot mit einem Jahr Vertragsdauer plus Option auf ein weiteres soll am Tisch liegen.Obwohl sich Messi mit einer Familie in der Metropole wohl fühlt, wird er immer wieder mit Angeboten aus der Wüste gelockt. Spätestens seit Ronaldos Millionen-Coup bei Al Nassr, dürfte das nicht mehr undenkbar sein. Medienberichten zufolge soll auch ausgerechnet Ex-Pariser David Beckham sehr um die Dienste des Argentiniers buhlen und Messi zu Inter Miami holen wollen.

Im nächsten halben Jahr möchte sich der 35-Jährige allerdings auf die Ziele in Paris konzentrieren. Der Scheich-Klub träumt vom ersten Gewinn der Champions League, wo man am 14. Februar im Achtelfinal-Kracher auf die Bayern trifft und den nächsten Schritt zum Titel-Traum machen will. Wie die Messi-Zukunft aussieht, ist bis dahin wohl nicht geklärt und wird bis dahin noch für eine Menge an Gesprächsstoff sorgen.