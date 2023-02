Napoli weiter in Hochform auf Titelkurs

SSC Napoli hält weiter Kurs auf den ersten italienischen Fußball-Meistertitel seit 1990. Die Süditaliener setzten sich am Sonntag bei Abstiegskandidat Spezia Calcio nach Anfangsschwierigkeiten mit 3:0 durch und bauten den Vorsprung auf den ersten Verfolger Inter Mailand vorerst auf 16 Punkte aus.

Die Mailänder sind am Abend (20.45 Uhr) noch im Stadtduell gegen den zuletzt strauchelnden Titelverteidiger AC Milan im Einsatz.

Der Georgier Khvicha Kvaratskhelia brachte Napoli kurz nach der Pause mit einem Handelfmeter in Führung (47.). Danach sorgte Stürmerstar Victor Osimhen mit einem Doppelpack für klare Verhältnisse (68., 73.). Der 24-jährige Nigerianer hält nun in dieser Saison bei 16 Toren in 17 Ligaeinsätzen. In den jüngsten fünf Ligapartien seit der bisher einzigen Saisonniederlage Anfang Jänner gegen Inter (0:1) traf Osimhen siebenmal, Napoli hat alle diese Spiele gewonnen.