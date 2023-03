ÖFB-Teamspieler Schlager erfolgreich operiert

Österreichs Fußball-Teamspieler Xaver Schlager ist am Montag erfolgreich am rechten Sprunggelenk operiert worden. Das gab der deutsche Bundesligist RB Leipzig am Dienstag bekannt. Der Eingriff wurde in München durchgeführt.

Der 25-jährige Mittelfeldspieler hatte sich im Rahmen der 1:2-Niederlage bei Borussia Dortmund am Freitag kurz vor Schluss eine Syndesmosebandverletzung zugezogen. Schlager werde dem Tabellenvierten "längere Zeit" fehlen", verlauteten die Leipziger. Xaver #Schlager wurde aufgrund einer Syndesmosebandverletzung, die er sich beim Auswärtsspiel in Dortmund zugezogen hat, am Dienstag am rechten Sprunggelenk operiert.



Die Operation ist gut verlaufen und wir wünschen unserem Mittelfeldspieler weiterhin gute Besserung! ???? pic.twitter.com/OcpQZ5N3Bw — RB Leipzig (@RBLeipzig) March 7, 2023 Ebenfalls schon wieder eine Pause steht Christopher Nkunku bevor. Der Offensivspieler, der erst kürzlich sein Comeback gegeben hatte, fällt aufgrund eines kleinen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel "vorerst" aus.