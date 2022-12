Real will Mbappé für eine Milliarde verpflichten

Eine Milliarde Euro soll Real Madrid der französische Vize-Weltmeister Kylian Mbappé wert sein. Mit dieser irren Summe wäre der 24-Jährige mit Abstand der teuerste Transfer aller Zeiten.

Wie die italienische Sportzeitung "Gazzetta dello Sport" berichtet, soll Real Madrid bereit sein ein Gesamtpaket über eine Milliarde für Frankreichs Shootingstar Kylian Mbappé abzugeben. Diese Summe wurde bis dato noch nie für einen Spieler ausgegeben. Laut transfermarkt.at liegt der aktuelle Marktwert des Franzosen bei 180 Millionen Euro, was ihm zum teuersten Spieler der Welt macht.

Nach der überragenden WM des Paris-Angreifers (acht Tore in sieben Spielen) wollen die Königlichen unbedingt zuschlagen. In der Milliarde wären Ablösesumme, Gehalt und Sponsorenverträge beinhaltet. Der Vertrag des Weltmeisters von 2018 läuft erst im Sommer 2024 aus. Zudem hat Mbappé noch die Option auf ein weiteres Jahr in der französischen Metropole zu unterschreiben.

Bereits im Vorjahr haben die Madrilenen versucht, den Stürmer von Frankreich nach Spanien zu lotsen. Trotz der ganzen Bemühungen sagte Mbappé letztendlich ab. In Paris soll der Offensivmann auch schon ordentlich abcashen. 180 Millionen Euro Antrittsprämie, Treueprämien (90 Millionen Euro, wenn er bis 2026 verlängert) und ein ordentliches Jahreseinkommen von etwa 72 Millionen Euro soll der Franzose verdienen.

Einige Real-Fans sollen Mbappé die späte Absage an die Königlichen übel genommen haben. Darunter auch Präsident Florentino Perez, der allerdings einen erneuten Versuch startet, den Jungstar um jeden Preis der Welt zu verpflichten. In Madrid könnte er Landsmann Karim Benzema ersetzen, der sich mit 35 Jahren auf der Zielgeraden seiner Profi-Karriere befindet.