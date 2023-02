Ronaldo zelebriert nach Viererpack Hattrick

Cristiano Ronaldo hat den Fans in Saudi-Arabien gezeigt, dass er trotz seiner 38 Jahre noch immer für viele Tore gut ist.

Beim 3:0-Sieg seines Clubs Al-Nassr am Samstag bei Damac FC erzielte der frühere Weltfußballer in der ersten Hälfte binnen 26 Minuten einen Hattrick. Zunächst brachte Ronaldo sein Team per Elfer in Führung (18.), ehe er aus dem Spiel heraus zwei weitere Male traf (23., 44.). Am 9. Februar hatte der Stürmer beim 4:0 gegen Al-Wehda FC gar vier Tore erzielt.

The moment Cristiano Ronaldo hit his first-half hat trick ????



(via @SPL)

Al-Nassr bleibt durch den Auswärtssieg Tabellenführer der Liga.