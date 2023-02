Bahnt sich spektakuläre Messi-Rückkehr nach Barcelona an?

Ein Treffen hat in Spanien die Spekulationen über eine Rückkehr von Lionel Messi zum FC Barcelona befeuert.

Der Vater und Manager des Superstars von Paris Saint-Germain, Jorge Messi, habe sich bereits vor einigen Tagen in Barcelona mit Barça-Präsident Joan Laporta getroffen, berichteten am Mittwoch der Radiosender Catalunya Ràdio und weitere spanische Medien. Dabei sei unter anderem über die Zukunft des sechsfachen Weltfußballers aus Argentinien gesprochen worden, hieß es.

Der Vertrag von Messi in Paris läuft am 30. Juni aus. Der 35-Jährige könnte dann ablösefrei wechseln. Medienberichten zufolge sind neben Barcelona auch Inter Miami sowie der saudische Topverein Al-Hilal an einer Verpflichtung des Weltmeisters interessiert. In Saudi-Arabien könnte Messi ein Jahresgehalt von 350 Millionen US-Dollar (328,21 Mio. Euro) kassieren, berichteten jüngst mehrere Medien. Damit könnte der FC Barcelona wegen der in Spanien geltenden Gehaltsobergrenzen nicht konkurrieren.

Mit PSG wird Messi aber zunächst versuchen, den Champions-League-Titel erstmals nach Paris zu holen. Im Achtelfinal-Hinspiel unterlag der französische Meister allerdings daheim dem FC Bayern München mit 0:1. Das Rückspiel in München findet am 8. März statt.