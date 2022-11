Kräfteraubendes Programm Schuld an Real-Pleite

Die überraschende Niederlage von Real Madrid in der spanischen Liga bei Rayo Vallecano hat aus Sicht von Trainer Carlo Ancelotti auch mit der Vielzahl der Spiele in den vergangenen Monaten zu tun.

Der spanische Fußball-Rekordmeister mit David Alaba hatte beim kleinen Stadtrivalen am Montagabend überraschend mit 2:3 verloren und blieb in der Tabelle vor dem letzten Spieltag vor der WM hinter dem FC Barcelona.

"Es spielt keine Rolle, ob du vielleicht mehr Qualität hast, wenn der Gegner mit mehr Intensität spielt", sagte Ancelotti. "Wir sind gut in die Saison gestartet. Aber die Mannschaft spürt das aufreibende Programm vor der WM", meinte der Italiener und bezog sich dabei auf die fehlende Aggressivität seines Teams. Seit Ballon d'Or-Gewinner Karim Benzema mit einer Oberschenkelblessur pausieren muss, hat Real auch nur eines von drei Pflichtspielen gewonnen.

Ancelotti zeigte sich zwar enttäuscht über den Verlust der Tabellenführung, verwies aber auf die lange Saison. Auch der belgische Torhüter Thibaut Courtois sagte, die vielen Partien seit der letzten Pause forderten ihren Tribut. Im letzten Spiel vor der WM-Endrunde erwartet Real am Donnerstag daheim Cadiz. Barcelona tritt bereits am (heutigen) Dienstagabend bei Osasuna an.