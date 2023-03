Real als ''geschädigte Partei'' im Barcelona-Prozess

Real Madrid will in Spanien als betroffene Partei an dem Korruptionsverfahren gegen den Fußball-Topclub und LaLiga-Spitzenreiter FC Barcelona teilnehmen.

Das sei "zur Wahrung der legitimen Interessen" des Hauptstadt-Clubs am Sonntag auf einer Vorstandssitzung beschlossen worden, teilte der Arbeitgeber von ÖFB-Star David Alaba mit. Man werde am Verfahren teilnehmen, "sobald der Richter dieses für die geschädigten Parteien öffnet", hieß es. Real Madrid sei angesichts der Schwere des Sachverhalts "tief besorgt", der Club habe aber "volles Vertrauen in das Vorgehen der Justiz". In der Affäre um Millionenzahlungen des FC Barcelona an einen ehemaligen Schiedsrichter-Funktionär hatte die Staatsanwaltschaft am Freitag Anzeige wegen des Verdachts der Korruption erstattet. Der katalanische Verein hatte Gelder an den früheren Vizepräsidenten des Schiedsrichter-Ausschusses (CTA), José María Enríquez Negreira, gezahlt. Die Ermittler seien zu dem Schluss gekommen, dass die Beträge dazu gedient hätten, Barça bei der Entscheidungsfindung der Schiedsrichter zu begünstigen, teilte eine Justizsprecherin mit. Lesen Sie auch Schiedsrichter bestochen? Barcelona vor Korruptions-Anklage Erneut schlechte Nachrichten für den FC Barcelona: Nach Berichten zuverlässiger Medien wird die Staatsanwaltschaft in Spanien gegen den Fußball-Topclub Anzeige wegen Korruption erstatten. Wie berichtet sollen die Katalanen Schiedsrichter durch Millionenzahlungen beeinflusst haben. Zwischen 2001 und 2018 habe der Club mehr als 7,3 Millionen Euro gezahlt. Die Anzeige richte sich gegen Enríquez Negreira sowie den Club und auch gegen dessen frühere Präsidenten Sandro Rosell und Josep Maria Bartomeu sowie weitere Ex-Barça-Funktionäre. Sowohl Vereinsvertreter als auch Enríquez Negreira räumten die geschäftlichen Verbindungen ein, wiesen zugleich aber den Vorwurf der Korruption zurück. Barças aktueller Clubpräsident Joan Laporta sagte vor Wochen, der Club habe Beraterdienste in Anspruch genommen. Das sei aber "im Fußball bei den großen Clubs sehr normal", beteuerte er. Enríquez Negreira war zwischen 1977 und 1992 Schiedsrichter in der ersten Liga Spaniens und anschließend zwischen 1994 und 2018 Vizepräsident des CTA. "Cadena Ser" sagte der 77-Jährige, er habe den FC Barcelona als CTA-Vizepräsident bei keiner Entscheidung oder Schiedsrichterernennung bevorzugt behandelt. Seine Firma Dasniel 95 SL habe den Club mündlich beraten, etwa dazu, wie sich die Spieler je nach Schiedsrichter verhalten sollten.