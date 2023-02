Real hat nach dem Gewinn der Club-WM auch den nächsten Auftritt in der Meisterschaft erfolgreich bestritten.

4:0 siegten die Madrilenen mit David Alaba am Mittwochabend gegen das abgeschlagene Schlusslicht Elche. Zweifacher Torschütze jeweils per Elfer war Karim Benzema (31., 45.+1), die übrigen Tore schossen Marco Asensio (8.) und Luka Modric (80.). In der Tabelle verkürzte die Elf von Coach Carlo Ancelotti den Rückstand auf den voran liegenden FC Barcelona auf acht Zähler.