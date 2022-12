Real verpflichtet 16-jähriges Mega-Talent Endrick

Real Madrid gewinnt den Poker um das brasilianische Supertalent Endrick. Der 16-jährige Brasilianer wechselt laut Transferinsider Fabrizio Romano im Juli 2024 zu den Königlichen in die spanische Hauptstadt. 60 Millionen Euro Ablösesumme plus 12 Millionen Euro an Steuern muss der spanische Meister an den brasilianischen Erstligisten Palmeiras überweisen. Der Transfer darf früher nicht über die Bühne gehen, da Endrick als Nicht-EU-Bürger erst ab dem 18. Geburtstag nach Europa wechseln darf.

Endrick to Real Madrid, here we go! Full verbal agreement in place as reported 2 days ago, it’s now closed ????⚪️???????? #RealMadrid



Real Madrid will pay €60m to Palmeiras plus €12m taxes.



Brazilian gem [2006] will join in July 2024.



Real plan to sign all documents within December. pic.twitter.com/8QYv9r3LvP