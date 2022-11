Tuchel bei spanischem Topclub im Gespräch

In der spanischen Hauptstadt läuft es alles andere als rund. Atlético-Trainer Diego Simeone macht bei den "Rojiblancos" derzeit eine schwierige Phase durch. Mit dreizehn Punkten Rückstand auf den FC Barcelona liegen die Madrilenen auf dem enttäuschenden fünften Tabellenrang. In der Champions League verabschiedete man sich als Letzter mit fünf Punkten gänzlich aus dem internationalen Geschäft.

Jetzt ist der Argentinier angezählt, dessen Vertrag bis Sommer 2024 läuft. Simeone steht seit Ende 2011 in Madrid an der Seitenlinie.

Als potenzieller Nachfolger gilt der derzeit vereinslose Thomas Tuchel. Dieser ist seit dem Aus Anfang September beim FC Chelsea auf Jobsuche. Nach der blamablen Auftaktpleite in der Champions-League-Gruppenphase gegen Dinamo Zagreb (0:1), setzten die Blues den deutschen Kult-Coach vor die Tür. Wie der "Telegraph" berichtet, läuft zudem das Visum des Trainers ab. Tuchel muss Angaben zufolge das Vereinigte Königreich spätestens Ende Dezember verlassen.

Aktuell werden die Stimmen wieder lauter, dass Tuchel ein Engagement als englischer Teamchef nach der Weltmeisterschaft in Erwägung zieht. Das bestätigen auch englische Medien.

Confirmed : Tuchel is interested in becoming the England manager after the World Cup and the FA could be tempted, according to @Matt_Law_DT pic.twitter.com/uLwrWXgjyh