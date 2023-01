Suarez glänzt bei Debüt mit Hattrick

Der 35-Jährige erzielte am Dienstag seine drei Tore bei einem 4:1-Sieg gegen Sao Luiz in Hälfte eins binnen 37 Minuten. Gremio holte mit dem Sieg in der Saisoneröffnung den Recopa Gaucha Super Cup. Suarez traf u.a. per Lob über den Torhüter und per Volley.

38 minute hat trick for Luis Suárez in his Grêmio debut. The volley is on a rope. Came out to a hero’s welcome earlier in the week & decided to show the Porto Alegre faithful that the king is home. One of the greats of the last 20 years is still cooking ???????? pic.twitter.com/wQGR3kUO39