Mesut Özil, der derzeit bei Basaksehir in Istanbul unter Vertrag steht, soll laut türkischen Medien seine Karriere beenden.

Mesut Özil hängt die Fußballschuhe an den Nagel. Der Weltmeister von 2014 soll mit sofortiger Wirkung seine aktive Laufbahn beenden. Das berichtet der türkische Sportjournalist Yakup Cinar. Neben dem Weltmeistertitel kann der mittlerweile 34-Jährige auf einige Erfolge zurückblicken. Neben dem Pokalsieg mit Bremen 2009 feierte das Schalke-Eigengewächs in Spanien bei Real Madrid (Pokalsieg 2011, Meistertitel und Supercup 2012) und in England bei Arsenal (Pokalsiege 2014, 2015, 2017, 2020 bzw. Supercup 2014, 2015 und 2017) beachtlcihe Erfolge in Europas Top-Ligen.

Nach dem Weltmeistertitel in Brasilien sorgte Özil aber vermehr neben dem Platz für Wirbel. Neben dem Vorwurf des Steuerbetrugs wurden vor allem vermehrte Treffen mit dem türikschen Präsidänten Recep Tayyip Erdogan medial kritisiert. 2021 wechselte er in die Türkei zu Fenerbahce, wo er immer mehr von Verletzungen geplagt wurde. In der laufenden Saison steht er zwar bei Basaksehir Istanbul unter Vertrag, konnte alleridngs erst ein Spiel absolvieren.