Zuschauer attackiert Besiktas-Profi

Beim SüperLig-Spiel zwischen Ankaragücü und Besiktas Istanbul (2:3) kam es zu unfassbaren Szenen. Nach dem Schlusspfiff der Partie versammelten sich einige Spieler beider Teams rund um das Schiedsrichter-Gespann, ehe ein "Fan" der unterlegenen Mannschaft das Feld stürmt. Der Stadionbesucher gelingt der Zutritt auf das Spielfeld und fliegt in Kung-Fu-Manier auf Besiktas-Mittelfeldspieler Salih Ucan zu. Dabei trifft er den 28-jährigen Türken mitten am Rücken.

Fan ATTACKS players.

Just have a look at this, Beşiktaş defeats Ankaragücü and a fan invades the pitch kicks our players.. Josef De Souza sees red ???? for defending team mates. Absolutely shocking decision from the ref, football isn't safe at times just crazy #ANKvBJK #football pic.twitter.com/kZfApTF18u